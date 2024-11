Una serie di eventi di protesta, tra cui flash mob, sit-in, cortei e banchetti, si sono svolti in oltre 40 città italiane per sensibilizzare sulla violenza di genere. L'iniziativa, promossa da D.i.Re-Donne in Rete con il titolo 'Non lo vedete che ci stanno ammazzando? Quante donne ancora?', è stata organizzata in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne il 25 novembre. Antonella Veltri, presidente di D.i.Re, ha espresso soddisfazione per la partecipazione diffusa alle attività, sottolineando la determinazione delle realtà coinvolte nel chiedere un cambiamento culturale per prevenire la violenza e i femminicidi. La rete nazionale antiviolenza D.i.Re conta 89 organizzazioni che gestiscono Centri antiviolenza e Case rifugio, offrendo supporto a oltre 20.000 donne ogni anno. Le iniziative si sono susseguite in varie città, con illuminazioni simboliche, cortei, sit-in e flash mob. Da Alessandria a Viareggio, passando per Aosta, Brescia, Caserta, Follonica, Lugo di Romagna, Milano, Roma, Trento e molti altri luoghi, le manifestazioni hanno evidenziato la necessità di un impegno costante per contrastare la violenza di genere e sostenere le donne che ne sono vittime.