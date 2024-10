La protesta dei pastori sardi si estende verso la Penisola. Gli allevatori della Val d'Orcia, in Toscana, hanno manifestato questa mattina a Radicofani (Siena), gettando il latte sull'asfalto al passaggio dei piloti del Rally della Val d'Orcia.

L'Associazione culturale Shardana ha aderito alla manifestazione di protesta. "Il problema della bassa remunerazione del prezzo del latte prodotto in Italia da noi allevatori va avanti da anni - così i manifestanti -. Noi oggi, per solidarietà alle proteste che stanno avvenendo in Sardegna, siamo anche qui a Radicofani per richiedere quello che secondo noi è un atto dovuto da parte di chi deve affiancarci e aiutare gli allevatori e la zootecnia italiana perché il lavoro sia sostenibile e garantisca la sopravvivenza".

"Crediamo che molte persone non siano a conoscenza di questi problemi e dell'importanza dei nostri prodotti - concludono -. Se muore l'allevamento muoiono molte realtà che gravitano attorno a questo comparto".