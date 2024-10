Scontri a Napoli tra manifestanti anti Nato e pro Palestina e la polizia. Per contestare il concerto in programma al teatro San Carlo per la ricorrenza dei 75 anni dell'Alleanza Atlantica, un corteo ha provato a sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine, in tenuta antisommossa in via Toledo, che li ha respinti usando anche i manganelli. I manifestanti hanno denunciato che otto di loro sarebbero stati colpiti, tre dei quali feriti a volto e testa.

Con la guerra in Medio-Oriente, ogni giorno si vede aumentare la tensione nelle piazze italiane e in particolare negli atenei. Prima l'università di Torino, poi la Scuola Normale Superiore. Adesso vorrebbero seguire il loro esempio anche i docenti degli atenei di Firenze e di Pisa: il fronte che chiede di bloccare il bando di cooperazione scientifica con Israele del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si allarga sempre più.

A loro replica Noemi Di Segni, presidente dell'Ucei che ha definito "il boicottaggio" delle università israeliane "la cosa più assurda che abbiamo sentito pretendere" che "non favorisce dialogo, pace, sapere e approfondimento, che sia verso le università israeliane, i singoli docenti, o anche soggetti di religione ebraica".