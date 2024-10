I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona, su disposizione della Procura di Brescia, hanno tratto in arresto il cinquantacinquenne professionista cremasco Renato Crotti, accusato di prostituzione minorile e possesso di materiale pedopornografico.

Nel corso delle indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Cremona per reati di natura societaria e finanziaria, in riferimento alla presunta sottrazione di fondi dalla onlus Uniti per la provincia di Cremona, sarebbero stati rinvenuti elementi sufficienti a disporre approfondimenti e analisi dei device sequestrati.

L’analisi dei dati avrebbe consentito agli inquirenti di ricostruire una fitta rete di contatti del professionista con una molteplicità di persone, alcune delle quali minori (16 anni), con le quali, oltre allo scambio di materiale pornografico, sarebbero stati consumati anche rapporti sessuali.

Il Gip presso il Tribunale di Brescia ha emesso così il provvedimento restrittivo. Crotti si trova nel carcere di Cremona.