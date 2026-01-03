La polizia ha recuperato l'anello rubato a un 28enne e, durante la restituzione, il proprietario ha sorpreso tutti proponendo matrimonio in commissariato a Milano, dove è accaduta la vicenda, riportata da Tg Com 24.

Originariamente, il giovane aveva intenzione di fare la proposta alla fidanzata sul balcone di Giulietta a Verona dove si stava recando, prima di essere vittima di un furto di zaino e valigia alla stazione Centrale di Milano lo scorso 29 dicembre.



Dopo aver denunciato il furto alla pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine in stazione, la Polfer ha individuato in un bar il presunto ladro, secondo quanto riporta la testata un 35enne algerino, irregolare sul territorio nazionale, grazie al sistema GPS nel zaino. L'anello è stato recuperato da un trolley e restituito al legittimo proprietario negli uffici della Polizia di Stato.



Durante la restituzione, il giovane ha deciso di fare la proposta di matrimonio nell'ufficio denunce della Polizia di Stato nella stazione Centrale di Milano, mentre il presunto autore del furto è stato denunciato per ricettazione.