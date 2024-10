Una vicenda che sta facendo molto discutere in varie zone di Milano: la promozione di un'agenzia funebre ha mandato su tutte le furie numerosi cittadini: "Promozione Covid. Bara in omaggio, te la regaliamo noi". Così si legge su alcuni cartelli dell'impresa di pompe funebri del capoluogo lombardo.

Il cartellone è accompagnato dall'immagine di un guantone da boxe che dà un pugno al coronavirus e dalle didascalie In regalo il cappotto di legno e Per pagare e per morire c'è sempre tempo.

Un metodo comunicativo mal visto da tanti, come da chi ha esternato il proprio sdegno sui social: "Non ci posso credere, non dovrebbe nemmeno essere autorizzata una pubblicità così", scrive un cittadino.

C'è chi spera si tratti solo di uno scherzo di cattivo gusto, ma un addetto dell'agenzia spiega al telefono che in diversi, già nella giornata di ieri, hanno chiamato per la promozione: "Per ora è attiva solo su Milano e hanno già chiamato in tanti, purtroppo questo per il nostro settore è un periodo di super lavoro".