In queste ore di dramma per l’intera Italia, arriva un bel messaggio di solidarietà e integrazione da parte di 20 profughi richiedenti asilo dal nord Africa nel nostro paese.

Sono partiti da Monteprandone, dove erano ospitati in una struttura, non appena appreso la notizia del terremoto che ha messo in ginocchio il paese di Amandola, uno dei centri marchigiani più colpito dal sisma.

Il loro unico intento è quello di dare una mano in questo tragico momento alla regione che li ospita, ha riferito Paolo Bernabucci, il responsabile del centro in cui i 20 profughi sono ospitati.

Foto tratta da Ansa