In una scuola media inferiore di Modena gli studenti di una classe, in cui nei giorni precedenti era stato segnalato un caso di positività al Covid, giovedì scorso hanno abbandonato l’aula dopo che la professoressa si è rifiutata di indossare la mascherina Ffp2 al posto di quella chirurgica.

Lei li ha ripresi con il cellulare mentre uscivano e ha contattato le Forze dell’Ordine, che sono intervenute e hanno scoperto che la donna non aveva il Green pass rafforzato, obbligatorio per la sua categoria lavorativa, e l’hanno sanzionata con 400 euro di multa. Un genitore la accuserebbe anche di aver espresso posizioni negazioniste in merito all'esistenza del Covid.

Da quanto si apprende dall'Ufficio Scolastico regionale dell'Emilia Romagna, la vicenda è arrivata all'attenzione dell'Amministrazione che ha già svolto i primi approfondimenti e sta valutando i provvedimenti del caso.

Secondo quanto riportato da TgCom24, l’episodio è finito inoltre al centro di un'interrogazione di Sinistra Italiana. "Quegli studenti che si sono ribellati alla loro professoressa negazionista e incurante delle precauzioni contro il contagio, hanno dimostrato serietà e correttezza", afferma il segretario nazionale, Nicola Fratoianni, chiedendo alle autorità scolastiche di "fare luce fino in fondo all'episodio, perché vogliamo capire come sia stato possibile che sia accaduta una cosa simile".