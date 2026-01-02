PHOTO
Il primo sbarco di migranti dell'anno si è registrato a Lampedusa nelle scorse ore. Nell'isola siciliana, dopo il soccorso di un gommone di otto metri da parte della motovedetta V1104 della Guardia di finanza, sono giunti 30 sudanesi.
I migranti hanno riferito di essere salpati da Sorman, in Libia, dopo aver pagato 950 euro per la traversata.
Secondo il Ministero dell’Interno, nel 2025 circa 66.296 persone sono sbarcate sulle coste italiane via mare. Questo dato riferisce gli sbarchi irregolari registrati ufficialmente.
La maggior parte degli arrivi proviene da Paesi africani (Nord Africa e Africa subsahariana), in particolare tramite partenze dalla Libia, seguita da Tunisia e Algeria.