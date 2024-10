Il prezzo medio del pane si attesta a 5,31 euro al chilo. Al secondo posto c'è Forlì, con il prezzo massimo del pane fresco a 9 euro al chilo (4,37 il prezzo medio). Carissima anche Venezia, con un chilo di pane fresco venduto in media a 5,52 euro e picchi di 8,5. Listini sopra i 6 euro al chilo in molte città, da Milano a Bari, da Ancona a Macerata, a Bologna, a Bolzano, a Modena, a Reggio Emilia, a Trento e Udine. Le province più economiche sono Napoli (2 euro il massimo), Cosenza (2,5 euro), Benevento (2,65 euro). Per

Il prezzo medio del pane si attesta a 5,31 euro al chilo. Al secondo posto c'è Forlì, con il prezzo massimo del pane fresco a 9 euro al chilo (4,37 il prezzo medio). Carissima anche Venezia, con un chilo di pane fresco venduto in media a 5,52 euro e picchi di 8,5. Listini sopra i 6 euro al chilo in molte città, da Milano a Bari, da Ancona a Macerata, a Bologna, a Bolzano, a Modena, a Reggio Emilia, a Trento e Udine. Le province più economiche sono Napoli (2 euro il massimo), Cosenza (2,5 euro), Benevento (2,65 euro). Per

Il prezzo medio del pane si attesta a 5,31 euro al chilo. Al secondo posto c'è Forlì, con il prezzo massimo del pane fresco a 9 euro al chilo (4,37 il prezzo medio). Carissima anche Venezia, con un chilo di pane fresco venduto in media a 5,52 euro e picchi di 8,5. Listini sopra i 6 euro al chilo in molte città, da Milano a Bari, da Ancona a Macerata, a Bologna, a Bolzano, a Modena, a Reggio Emilia, a Trento e Udine. Le province più economiche sono Napoli (2 euro il massimo), Cosenza (2,5 euro), Benevento (2,65 euro). Per

Ma il ministro delle Politiche agricole

Stefano Patuanelli

rassicura