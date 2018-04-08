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TEMPO PREVISTO SULL'ITALIA PER DOMANI LUNEDI' 09/04/18
NORD:
- MOLTO NUVOLOSO O COPERTO CON PRECIPITAZIONI DIFFUSE, NEVOSE SUI RILIEVI ALPINI OLTRE 1500-1700 METRI, CHE SI ATTENUERANNO DALLA SERA SU LIGURIA, PIEMONTE E SETTORI OCCIDENTALI DI LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA.
I FENOMENI RISULTERANNO INTENSI SUL PIEMONTE MERIDIONALE, SULLA LIGURIA DI PONENTE E, DAL POMERIGGIO, ANCHE SU VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA.
CENTRO E SARDEGNA:
- RESIDUE PIOGGE O TEMPORALI SULLA SARDEGNA AL PRIMO MATTINO POI CIELO POCO O PARZIALMENTE NUVOLOSO;
- MALTEMPO SULLE REGIONI PENINSULARI CON PIOGGE O LOCALI TEMPORALI ANCHE DIFFUSI, INTENSI SU LAZIO E TOSCANA, IN ATTENUAZIONE DAL PRIMO POMERIGGIO AD INIZIARE DAL LAZIO.
SUD E SICILIA:
- MOLTO NUVOLOSO O COPERTO SULLE REGIONI PENINSULARI CON PIOGGE E LOCALI TEMPORALI SPECIE SU CAMPANIA, MOLISE E PUGLIA GARGANICA MA IN RAPIDO MIGLIORAMENTO NEL POMERIGGIO; ISOLATI PIOVASCHI SU SICILIA CENTRO ORIENTALE, CALABRIA E BASILICATA MA IN CONTESTO CHE VEDRA' SPAZI DI SERENO SEMPRE PIU' AMPI.
TEMPERATURE:
- MINIME IN AUMENTO AL CENTRO SUD E COSTE ADRIATICHE SETTENTRIONALI;
IN LIEVE DIMINUZIONE SU SARDEGNA, LIGURIA, PIEMONTE E LOMBARDIA;
SENZA SOSTANZIALI VARIAZIONI ALTROVE;
- MASSIME IN GENERALE CALO, ANCHE DECISO, UN PO' OVUNQUE AD ECCEZIONE DELLA SARDEGNA ORIENTALE, SICILIA MERIDIONALE, COSTE IONICHE DELLA CALABRIA E LITORALI DI PUGLIA, MOLISE ED ABRUZZO.
VENTI:
- DA MODERATI A FORTI MERIDIONALI AL CENTRO, AL SUD E ISOLE MAGGIORI;
- DEBOLI VARIABILI AL NORD AD ECCEZIONE DELLA LIGURIA DI PONENTE DOVE RISULTERANNO FORTI SETTENTRIONALI CON TENDENZA A DIVENIRE MODERATI MERIDIONALI COINVOLGENDO ANCHE EMILIA ROMAGNA E COSTE ADRIATICHE SETTENTRIONALI.
MARI:
- TUTTI DA MOSSI A MOLTO MOSSI.
TEMPORANEAMENTE AGITATO IL TIRRENO CENTRALE ED IL MAR LIGURE SETTORE OVEST.
Previsioni sulla Sardegna per la mattina di domani, lunedì 9 aprile
Previsioni per il pomeriggio di domani, lunedì 9 aprile
Previsioni per la sera di domani, lunedì 9 aprile
Previsioni per la notte di domani, lunedì 9 aprile