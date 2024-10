Nubi sparse al mattino al Nord ma senza fenomeni, le quali andranno man mano a diradarsi al pomeriggio salvo locali nevicate sulle Alpi occidentali.

Ampi spazi di sereno in serata e in nottata con qualche fiocco di neve sull’arco alpino sempre occidentale fino a 500 – 700 metri.

Tempo generalmente stabile sulle regioni centrali, con sole prevalente sul Tirreno e qualche nube in più sull’Adriatico.

Possibili nevicate sull’Abruzzo fino al piano e a tratti anche sulle coste. Fenomeni in esaurimento in serata e in nottata.

Giornata all’insegna del tempo instabile al Sud Italia, con neve dal mattino fino in pianura, specie sui settori Peninsulari e localmente sulle Coste Adriatiche.

Nevicate anche sulle zone interne della Sicilia fino a 100 – 300 metri, ampi spazi di sereno sulla Sardegna.