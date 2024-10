Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio meteorologico dell'aeronautica militare.

VENERDI' 27 OTTOBRE

NORD - nubi compatte su rilievi appenninici e Liguria con deboli piovaschi sulla regione, ma in assorbimento dalle ore pomeridiane; cielo velato sul restante settentrione, con ampi spazi di sereno dal pomeriggio, eccezion fatta per Triveneto e rilievi alpini dove e' attesa una intensificazione della copertura significativa con deboli nevicate sulle cime confinali oltre i 1600-1700 metri.

CENTRO E SARDEGNA - molte nubi su Sardegna centroccidentale, Umbria e regioni tirreniche peninsulari con deboli piogge su Toscana e Lazio, piu diffuse dalla serata su quest'ultima regione, dove potranno assumere anche carattere di rovescio; - iniziale ampia nuvolosita' alta e sottile sulle regioni adriatiche, ma con copertura significativa in decisa intensificazione dal pomeriggio con deboli rovesci temporaleschi dalla sera tra Marche ed Abruzzo.

SUD E SICILIA - nuvolosita' compatta in graduale intensificazione sulle regioni tirreniche peninsulari e dalla sera sul settore settentrionale dell'Isola con deboli rovesci per fine giornata sulla porzione piu' settentrionale della Campania; iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sul restante meridione, ma con velature sempre piu' estese gia' in mattinata sulle regioni peninsulari e nuove nubi piu' significative dalle ore serali su Molise e Puglia centrosettentrionale con locali piogge associate su coste molisane e settore garganico.

TEMPERATURE: minime in lieve calo sulla Pianura Padana centrorientale, rilievi toscani, Umbria, Salento e sulla Sicilia occidentale; il leggero aumento su Liguria, rilievi alpini ed appenninici settentrionali, e sul restante centro-sud; senza variazioni di rilievo altrove; massime in calo sulle aree alpine, restante Triveneto, Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania; in rialzo sul rimanente meridione; stazionarie sul resto del Paese.

VENTI: deboli meridionali sulla Liguria con tendenza a disporsi da settentrione nel pomeriggio, rinforzando a fine giornata; deboli da nord sul restante settentrione con locali rinforzi sulle aree alpine; - moderati nord-occidentali sulla Sardegna, in ulteriore intensificazione dalla serata; - deboli variabili altrove, tendenti a divenire moderati settentrionali dalle ore serali su Romagna e lungo le coste delle regioni centrali adriatiche e dai quadranti occidentali su Sicilia e Calabria. MARI: da agitato a molto agitato il mare di Sardegna, con moto ondoso in ulteriore intensificazione al largo dalla serata; da mossi a molto mossi il mar Ligure, il Canale di Sardegna, il Tirreno occidentale, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

SABATO 28

Nubi in aumento al nord ed al centro con piogge sparse su Liguria di levante e alta Toscana con interessamento del Lazio durante la seconda parte della giornata. Al contempo le precipitazioni dapprima in corrispondenza delle zone alpine di confine tenderanno a portarsi anche sul Triveneto a partire dalla serata. Piu' stabile al meridione ed isole maggiori ma con un po' piu' di nubi e qualche pioggia sulla Campania tra la serata e il termine della giornata.

DOMENICA 29

Nubi compatte che tendono ad aumentare su arco alpino, Sardegna centroccidentale e regioni tirreniche peninsulari con deboli piogge nel pomeriggio sulla Sicilia occidentale ed a fine giornata lungo le coste di Campania e Basilicata e Calabria tirreniche; atteso qualche fiocco di neve sulle cime confinali del trentino-alto adige; bel tempo altrove con locali velature.

LUNEDI' 30 e MARTEDI' 31

Lunedì molte nubi al sud e su gran parte del centro con associate deboli precipitazioni sparse su isole maggiori, regioni adriatiche centrali ed al meridione; cielo sereno velato al settentrione. Martedì residua nuvolosita' sulle due isole maggiori con locali rovesci temporaleschi, in assorbimento dalle ore serali; poco nuvoloso sul resto del paese.