Presunto omicidio a Milano, dove un 52enne, dopo essere rincasato nell'abitazione in cui conviveva con la compagna, si è accasciato sul divano ed è morto.

Secondo i primi accertamenti, l'uomo presentava due ferite da taglio, rinvenute una all'altezza del sopracciglio destro e una sulla tibia vicino a una vena varicosa, la cui copiosa perdita di sangue avrebbe causato un arresto cardiocircolatorio.

Sul caso indaga la Polizia e sono in corso accertamenti della Scientifica: gli agenti hanno rilevato, vicino all'abitazione, chiazze di sangue e cocci di bottiglia. Il medico legale e la Squadra Mobile di Milano sono a lavoro per far luce sulla vicenda e attribuire eventuali responsabilità, anche se non si esclude l'ipotesi di una caduta accidentale.