Dieci intossicati e un denunciato. E' il resoconto di una festa di compleanno a Torino. Sotto accusa il festeggiato, 15 anni, che per l'occasione ha preparato una torta non del tutto "legale". Infatti il dolce prevedeva come ingrediente segreto l'hashish. La non brillantissima idea ha fatto finire gli amici e i suoi genitori del festeggiato (ignari) al pronto soccorso con i sintomi di un'intossicazione.

Siamo a Bricherasio, nel Torinese. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio. Aveva preparato la torta domenica scorsa, 12 marzo, portandola insieme ai genitori, all'oscuro di cosa contenesse, a un pranzo organizzato a casa di amici, dove erano presenti alcuni suoi coetanei e altri adulti.

A fine pasto è stato servito il dolce, ma dopo poco i commensali hanno ad accusare i sintomi di un'intossicazione. Gli unici a non subire il colpo sono stati proprio il festeggiato e un amico che non hanno mangiato il dolce. Colto impreparato dalla situazione, il ragazzino ha ammesso di aver aggiunto l'hashish agli ingredienti della torta.

Dopo esserne stati informati, i carabinieri si sono racati a casa del 15enne. Il giovane ha quindi consegnato spontaneamente 35 grammi di hashish che non aveva usato per preparare la torta e successivamente è stato deferito.