Hanno prenotato un tavolo al ristorante ma poi non si sono presentati. Una situazione che ovviamente fa arrabbiare tutti i ristoratori perché significa perdere un’altra prenotazione sicura.

“È una mancanza di rispetto non più accettabile”, ha sbottato uno di questi, intervistato da Il Tirreno, che ha raccolto il suo sfogo. Leggo ha riportato la notizia.

“Anche sabato un tavolo da 2 e un tavolo da 5 a pranzo e un tavolo da 6 a cena. E domenica a pranzo un altro tavolo da 5 che è saltato. Parlando con i colleghi in Versilia, la situazione è identica – dice il gestore del locale - Non basta più nemmeno prendere il numero di telefono, telefonare il giorno prima per la conferma, prendere prenotazioni via mail”.

E non basta: “Spesso non rispondono neppure al telefono se li chiamiamo - Nel 20% dei casi, invece, rispondono che si sono dimenticati. Perché magari hanno prenotato in più ristoranti, alla fine ne hanno scelto uno e si sono dimenticati gli altri” continua. Ed è per questo che lui sta pensando a una pre autorizzazione con carta di credito, come fanno ormai quasi tutti i ristoranti pluristellati in Italia.

“In caso di mancato preavviso e assenza dopo la prenotazione, scatta il prelievo – spiega il ristoratore - Ho avuto clienti, anche che volevano fermarsi dopo il mare, che ho dovuto mandare via perché ero tutto prenotato. Per poi ritrovarmi con i tavoli vuoti. La rabbia è che ti dai da fare per lavorare bene e la gente ti manca di rispetto. Avevamo chiuso le prenotazioni da giorni, scontentando purtroppo anche qualche cliente abituale, perché eravamo sold out: poi ti rimangono tavoli liberi senza preavviso alcuno. È assurdo”, conclude amareggiato.