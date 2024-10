Cos'è Booking?

Nata da un'intuizione dell'imprenditore olandese Geert-Jan Bruinsma, in meno di 10 anni Booking è divenuta la piattaforma di prenotazione online più famosa del Web. Affidandosi a Booking gli utenti hanno a disposizione un portale che agisce da intermediario tra strutture ricettive e clienti. Grazie a Booking, infatti, in pochi istanti è possibile trovare e prenotare una camera d'hotel, una stanza di un bed & breakfast, un appartamento in una casa vacanza o ancora, o posti in agriturismo o residence. E questo dopo aver posto a confronto tariffe e disponibilità di più destinazioni.

A spingere sempre più persone a utilizzare Booking sono diversi fattori, in primis l'interfaccia user friendly, la presenza di offerte costantemente aggiornate e l'opportunità di sfruttare la presenza di molteplici filtri (tipologia di alloggio, distanza dal centro, servizi extra, numero di stelle, possibilità di usufruire della colazione gratuita e non solo). Ma l'aspetto più interessante è il fatto di pagare anche all'arrivo in struttura, non solo anticipatamente.

Come attivare il codice promo da 20 euro su Booking

Come riscattare il codice promo Booking da 20 euro, valido su di una spesa minima di 250 euro? Grazie alla collaborazione tra Booking e Discoup, noto portale Italiano di codici sconto, una volta arrivati sulla pagina di Discoup.com che lo ospita, dovrete cliccare su “scopri il codice” e copiare il codice promo (formato da una lunga serie di lettere e numeri) che contraddistingue in modo univoco ciascuna offerta. A quel punto, a entrare in gioco sarà la piattaforma di Booking. Qui infatti dovrai cliccare sul bottone “Sblocca le offerte”

Quando si aprirà il pop-up potrai finalmente incollare il codice sconto prelevato sulla pagina di Discoup.com. Una volta ottenuta la conferma di attivazione vedrai lo sconto già applicato alle tariffe delle varie strutture aderenti all’iniziativa.

A questo punto potrai procedere con la selezione della struttura destinata a offrire l'alloggio dopo aver filtrato i risultati in base alle proprie esigenze. Proseguendo con l'acquisto si giungerà alla pagina riepilogativa dove confermare la prenotazione e procedere al pagamento.

Dove andare in vacanza sfruttando il codice sconto Booking?

Ad autunno inoltrato, non pensare alle vacanze invernali è praticamente impossibile per chiunque. Il momento è maturo per sbirciare le possibili mete. Ma quali sono le migliori destinazioni per il prossimo inverno, da prenotare servendosi del codice sconto da 20 euro targato Booking? Gli amanti della montagna, intenzionati a concedersi qualche giorno di relax, potrebbero optare per il meraviglioso Trentino Alto Adige. Una Regione ricca di boschi, ma anche di piccoli borghi pittoreschi e zone montuose verdeggianti, ideali per qualche passeggiata immersi nella natura. Da Madonna di Campiglio a Corvara, dalla Val Gardena alla Val di Fassa, le opzioni a disposizione sono moltissime.

Se l'idea è soggiornare all'estero, una città a misura di Natale è Parigi. Ore rilassanti da trascorrere crogiolandosi nella Ville Lumière. Altra meta da non perdere è Praga, considerata una delle capitali europee del Natale. Infine la sempreverde New York, che con il suo sfavillare di luci vi faranno trascorrere delle magiche giornate natalizie.

Cosa verificare al momento della prenotazione?

Affidarsi a Booking non significa solo disporre di una scelta praticamente illimitata di strutture. La serietà e l'affidabilità della piattaforma è legata anche al fatto di consentire, nella maggior parte dei casi, la cancellazione gratuita delle prenotazioni. Per verificare se l'hotel scelto preveda o meno tale opzione non occorre altro che verificare termini e condizioni della singola struttura. Prima di prenotare è utile anche verificare le modalità di pagamento previste. In alcuni casi, anche se rari, è richiesto un piccolo deposito anticipato, da effettuarsi al momento della prenotazione.

Buoni sconto Booking: quali sono i vantaggi?

Chi è abituato a effettuare la maggior parte dei propri acquisti online ha con ogni probabilità molto chiari quali siano i vantaggi derivanti dall'attivazione di un coupon virtuale. Questa tipologia di buoni sconto, versione "tecnologica" dei tradizionali sconti cartacei, permette di acquistare dai migliori e-shop italiani e internazionali beneficiando di un notevole risparmio sulla spesa complessiva.

Gli appassionati di viaggi, in particolare, hanno modo di approfittare dei codici sconto Booking, proposti ormai con grande frequenza. Perché rinunciare a regalarsi una vacanza indimenticabile assieme alla dolce metà, alla famiglia o agli amici, senza svuotare il portafoglio? La soluzione ideale per le persone che hanno in programma da tempo un viaggio rilassante ma, in attesa di offerte importanti, si vedono costrette a rinviarlo a tempi migliori. Con un codice sconto Booking, trovare una struttura alberghiera confortevole a prezzi estremamente concorrenziali è diventato realtà.

