Tragedia sulle Alpi Apuane: due escursionisti precipitano a valle: Giovanna Di Nardo, professoressa 56enne in un liceo musicale, è morta e un trentenne è rimasto ferito in modo grave e si trova ora in prognosi riservata.



Secondo il Sast, come riporta Leggo, i due avevano con sé due cani, uno dei quali uno è morto cadendo a valle, e hanno percorso la cresta nord del Monte Cavallo, che parte dalla Foce di Cardeto e che si dirige fino alla vetta. Da quanto spiegato, i due escursionisti erano partiti ieri mattina e non avendo fatto ritorno, i familiari, preoccupati, hanno dato l'allarme. A far scattare le ricerche il marito della donna.

Per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana. Sono in corso le operazioni di recupero del secondo cane, in vita, spiegano sempre i vigili, che è stato recentemente localizzato.