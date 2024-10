E’ precipitato dal Duomo di Milano e dopo un volo di una ventina di metri è rimasto intrappolato su una delle guglie.

A perdere la vita è un uomo di 62 anni. Non è chiaro se si sia lanciato nel vuoto volontariamente o sia caduto. La polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto.

Per recuperare il ferito sono intervenuti i Vigili del fuoco. L’uomo è morto durante il trasporto in ospedale.

Intanto, è stato annullato il concerto di Natale previsto per questa sera alle 19.30 in Duomo a Milano.

«Si informa che, a seguito della caduta di un uomo dalle Guglie del Duomo, sono in corso gli opportuni accertamenti da parte delle autorità competenti. In segno di rispetto - spiega una nota -, la Veneranda Fabbrica del Duomo ed il Comune di Milano comunicano la sospensione del concerto di Natale in programma questa sera alle ore 19.30».