Tragedia nelle campagne di Mormanno, in provincia di Cosenza, dove un agricoltore di 67 anni ha perso la vita dopo essere precipitato in una scarpata con il proprio trattore. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, durante il rientro verso casa.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo aveva trascorso il pomeriggio lavorando nei terreni di famiglia insieme al figlio, tra le contrade Lacco e Campolongo. Durante il percorso di ritorno, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo che è finito in un burrone, trascinandolo con sé per circa trenta metri. L’impatto con il terreno è stato fatale.

L’allarme è scattato poco dopo le 23, quando i familiari, non vedendolo rientrare, hanno dato l’allerta. A quel punto il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha attivato la Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico calabrese (Cnsas), facendo partire le ricerche.

Il corpo senza vita dell’agricoltore è stato individuato intorno alle 00.40. Dopo la constatazione del decesso, sono scattate le complesse operazioni di recupero, rese difficili dalla zona impervia, a cura dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico calabrese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i Carabinieri Forestali di Mormanno, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.