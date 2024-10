Era sotto contratto a termine ed è rimasta incinta ma l’azienda l’ha assunta col posto fisso. Il fatto, che dovrebbe essere una cosa normale ma che in realtà in Italia suona come qualcosa di anomalo, è avvenuto in Toscana, in un’impresa in provincia Pisa, che si occupa di energie rinnovabili.

La lavoratrice precaria di 33 anni, aveva timore comunicare al suo datore di lavoro la gravidanza, per evitare il mancato rinnovo del contratto in scadenza a marzo. La donna si è fatta coraggio, ha comunicato al datore la notizia, il quale giorni dopo l’ha richiamata facendole firmare il contratto a tempo indeterminato.

«Benvenuta nella nostra famiglia», le avrebbe detto. Inoltre nell’azienda lavora il compagno della donna.