Identità, valori, vicinanza, familiarità, oltre al potere di annullare le distanze, di avvicinare le persone, di creare quello spazio reale e di condivisione in un cui scorrono pensieri e sentimenti, comunicazioni e informazioni, parole, determinazioni, significati: da 160 anni, ma sempre a passo col tempo, Poste Italiane è sevizio, presidio, presenza, è uno dei motori cha ha determinato lo sviluppo del nostro Paese.

‘La nostra Storia nel Futuro del Paese’ è lo slogan che accompagna le celebrazioni per i 160 anni di Poste Italiane e la ricorrenza di quel 5 Maggio 1862 in cui, con decreto nascono le Regie Poste, dove si trovano a confluire le amministrazioni postali di tutti gli Stati preunitari, una realtà che insieme alla Scuola e alle Ferrovie unifica la Nazione con quel servizio di corrispondenza destinato a sognare sempre più in grande.

Sardegna Live segue questa giornata di celebrazioni e con una serie di servizi racconterà la straordinaria esperienza di Poste Italiane che coincide con la storia degli italiani, col progresso del Paese, con un futuro da accompagnare nel rispetto della tradizione e con l’entusiasmo delll’innovazione.

Nel corso della mattinata al Palazzo dei Congressi di Roma alla presenza delle massime autorità religiose, civili e militari sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il divulgatore scientifico Alberto Angela dei quali pubblichiamo gli interventi integrali, oltre al momento d’apertura dell’evento con l’Inno di Mameli.