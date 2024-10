Il condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al 'security day organizzato dall'azienda ha annunciato che "Per dicembre dovremmo poter essere operativi" per le pratiche relative ai passaporti agli sporteli degli uffici postali dei piccoli comuni. Ed "a marzo per la carta di identità elettronica".

Aumenteranno così i servizi, come 'sportello unico', avviati da Poste nell'ambito del progetto Polis per i piccoli comuni. Il progetto Polis 84 milioni di pacchi, eravano a due o tre milioni, l'obietitvo per l'anno prossimo è 117 milioni di pacchi consegnati dai nostrim portalettere Per dicembre dovremo poter essere operativi Inps, anagrafe tributaria, per marzo carta di identità elettronica.

Sui passaporti è un passo avanti "importantissimo", commenta poi a margine il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Il progetto Polis è strategico ina visione di sistema Paese, rileva, e in questo contesto "il fatto che quanto prima si allargherà anche ai passaporti avvicinando questa funzione ai cittadini è di estrema importanza per noi, sia perchè, appunto, serve ad avvicinare un servizio di grande interesse pubblico alla cittadinanza, sia perchè consente allo Stato ed alla Polizia di recuperare risorse senza che questo vada a detrimento del servizio. Risorse che poi devono andare a beneficio della funzione caratteristica, quella della sicurezza che, ad esempio, può servire anche a presidio degli uffici postali".