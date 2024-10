Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di un lotto di wurstel di pollo prodotti dall'azienda "Fiorucci" per possibile presenza di salmonella.

Lo si legge nel sito stesso del Ministero della salute, nella sezione dedicata agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il prodotto interessato dal richiamo è un lotto dei Wurstel Pollì venduti in confezione da 3 per 100 grammi. Secondo quanto si legge nell'avviso di allerta alimentare datato 9 maggio, le confezioni dei "Wurstel Pollì Mpack 3×100 gr" oggetto del richiamo sono state prodotte dalla società Cesare Fiorucci Spa nel proprio stabilimento di Santa Palomba a Pomezia. Le confezioni interessate dal richiamo sono quelle con il lotto numero 226004800 con scadenza fissata al 27 giugno 2022.

Si tratta di un richiamo a scopo precauzionale dell’intero lotto ma la vendita è stata tempestivamente bloccata dai supermercati che commercializzano i wurstel in questione. Chi avesse acquistato le confezioni sopra indicate è pregato di non consumare i wurstel.