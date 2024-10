Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato oggi il richiamo per tutti i lotti fino L098L, con scadenza fino al 19/11/2022, di Kinder Schoko Bons provenienti dallo stabilimento di Arlon, in Belgio per rischio salmonella.

Negli scorsi giorni, Ferrero ha deciso, con effetto immediato, di estendere il richiamo in Italia alle referenze Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous” prodotti ad Arlon.

L'azienda ha anche rassicurato sul fatto che le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa sul mercato italiano, in tutti i formati e caratterizzazioni, non sono coinvolte dal richiamo, perché prodotte in Italia ad Alba (CN).

Come riconoscere i prodotti provenienti dallo stabilimento di Arlon (Belgio) coinvolti nel richiamo?

In totale i prodotti soggetti a richiamo sono Kinder Sorpresa x 6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous” e Kinder Schoko-Bons 125g e 46g.

Controlla se il tuo prodotto è coinvolto verificando il lotto sulla confezione (sul retro della confezione e nel caso del prodotto Kinder Sorpresa x 6 «Pulcini» sul singolo Ovetto), come indicato nell’immagine riportata in basso da Ferrero a titolo di esempio.

Ogni prodotto riporta il lotto attraverso un codice che inizia per L. I prodotti da non consumare sono tutti quelli che hanno le diciture evidenziate come in immagine (RZ – LZ – R03 –L03).

“Per Ferrero, la sicurezza alimentare e la qualità sono valori imprescindibili. Se individui uno di questi codici, ti preghiamo di non consumare il prodotto e di contattare il servizio consumatori scrivendo a info.it@ferrero.com o chiamando il numero verde 800 90 96 90”, fa sapere l’azienda.