I carabinieri di Portici la scorsa notte hanno tratto in arresto i genitori del neonato di 4 giorni trasportato ieri sera al Pronto Soccorso con ustioni su tutto il corpo, forse causate da acqua bollente o da candeggina. I due, Concetto Bocchetti, 46 anni, e Alessandra Terracciano, 36 anni, sono accusati di maltrattamenti in famiglia con lesioni gravi e abbandono di minore.

Il piccolo Vincenzo è nato in casa. La coppia, già seguita dai servizi sociali, aveva infatti nascosto la gravidanza, forse per timore di perdere l'affidamento del bambino, come già successo precedentemente con altri due figli. A lanciare l'allarme è stato l'uomo. La madre aveva partorito tre giorni prima e il bambino aveva riportato delle lesioni da parto che non erano state mai medicate. Nessuno era stato chiamato per assistere la coppia durante il parto.

Il bimbo, che presentava inoltre ustioni sul corpo, è stato trasportato all'ospedale pediatrico Santobono e sottoposto ad una operazione chirurgica d'urgenza; si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Anche la 36enne è stata ricoverata e i carabinieri le hanno notificato l'arresto nel reparto Psichiatria dell'ospedale Loreto Mare. Bocchetti è stato invece trasferito nel carcere di Poggioreale.