Una storia di follia ma anche di compassione, per un anziano in evidente condizione di disagio psico-sociale.

Presso un distributore di carburante, inizialmente ritenuto in provincia di Brescia, ora accertato essere un “IP” di Poggio Renatico, (Ferrara) un anziano signore -con i pantaloni abbassati- si infila una pompa di carburante nel retto mentre, al contempo, si masturbarsi.

La scena è stata ripresa da un passante, che si è rivolto all'uomo -tra il riso e l'incredulità- dicendogli “Ma non è vero dai! Ma cosa fai!”.

A quelle parole l'uomo, con espressione inebetita, evidente testimonianza del suo stato di alterazione mentale, rimette la pompa nella colonnina e (il video si interrompe qui) sembra rivestirsi, con incomprensibili mugugni.

Il video è stato diffuso in rete un giorno fa, senza censura alcuna, diventando istantaneamente virale (nonostante i tentativi di contenimento operati dai vari social network) e scatenando le più disparate reazioni.

Accanto a chi deride l'uomo (con commenti quali “va a benzina o a diesel” o “cucitemi gli occhi”) c'è chi si è schierato a sua difesa, come il virologo Roberto Burioni che su X (Twitter) ha osservato “ Non fa ridere, è una persona che ha evidentemente gravi problemi e non mi pare sia corretto sbertucciare chi sta male. Le battute fatele sui tanti cretini in perfetta salute”.