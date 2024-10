È arrivata la stagione della copertina e di un buon libro da leggere in poltrona sotto la luce soffusa di un’abat-jour, in compagnia di un tè caldo e per quanto salutare l’estate sia sempre dura è anche importante apprezzare ogni singola stagione per le sue caratteristiche uniche.

A proposito di relax, in questo articolo andremo ad analizzare una tipologia di poltrona davvero speciale e perfetta in ogni momento dell’anno, non solo in autunno o in inverno: parliamo della poltrona relax.

Le poltrone relax sono morbide, comode e di design e in particolare hanno la caratteristica di essere reclinabili, talvolta anche grazie all’aiuto di un motorino, permettendo di rilassarsi con diverse angolazioni di schienale e poggia gambe. Ne esistono di diverse forme, tessuti e colorazioni e sono quell’elemento di arredo ormai immancabile in ogni abitazione.

Poltrone relax: caratteristiche tecniche per ogni esigenza

Le tipologie di poltrone relax sono davvero numerose e sicuramente se avete delle necessità specifiche esisterà il modello più adatto a voi.

Esistono innanzitutto le poltrone con tecnologia “alzapersona” parliamo cioè di quelle poltrone pensate per tutte le persone che hanno difficoltà ad alzarsi e che necessitano di un aiuto concreto per guadagnare la posizione eretta dopo essere state sedute, specie se per molto tempo.

Queste poltrone relax dispongono di una base in metallo che viene attivata grazie ad un telecomando, spingendo delicatamente in avanti la poltrona per agevolare l’azione di alzarsi.

Inoltre, esistono poltrone relax dotate di uno, due o addirittura tre motori che permettono di regolare lo schienale e la pediera, che in alcuni casi può essere anche doppia, mentre nei modelli ancora più innovativi c’è anche la possibilità di ruotare l’inclinazione del poggiatesta, sempre grazie ad un motore interno, in modo da ottimizzare al massimo il comfort del collo.

Poltrone relax di design: compatte e poco ingombranti per ogni spazio

Le poltrone relax non sono pensate solamente per essere comode e per agevolare il riposo, bensì sono create per dare quel tocco di eleganza e raffinatezza anche agli ambienti più moderni e minimal. Pensando alle poltrone d’istinto ci tornano alla mente quelle poltrone delle nonne in velluto scuro e molto ingombranti, ma ormai i tempi sono cambiati e lo stile di arredo anche.

Le poltrone relax hanno adesso un design compatto e poco ingombrante, sono disponibili in infiniti modelli, rivestimenti e colori, con base in metallo o con i classici piedini.

Oltre a ciò, sono spesso disponibili più tipologie di imbottiture, che possono essere in memory e poliuretano o in schiuma e memory, a seconda delle nostre esigenze.

I rivestimenti delle poltrone relax sono spesso sfoderabili in modo da agevolarne il lavaggio e quindi avere la certezza di riposare in un ambiente pulito, sano e sicuro, scongiurando la venuta di acari o altri insetti infestanti.

In ultimo, ma non per importanza, le poltrone relax di ultima generazione possono sostenere fino a 170 kg e hanno la possibilità di essere reclinate fino a 180° di angolazione per un relax davvero unico e completo.

Insomma, poltrone di design che garantiscono relax e che al tempo stesso appagano il nostro senso estetico.