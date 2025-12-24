Un’iniziativa speciale che ha portato sorpresa, emozione e solidarietà: durante la mattinata di ieri, martedì 23 dicembre, alcuni agenti della Polizia di Stato del N.O.C.S. (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza), come riporta Sky tg 24, hanno portato doni e sorrisi ai bambini ricoverati nel reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma.

Vestiti da Babbo Natale, i poliziotti si sono calati dal tetto della struttura lungo la facciata esterna dell’ospedale per raggiungere le finestre del reparto, tra lo stupore e la meraviglia dei piccoli pazienti, delle famiglie e del personale medico. Una volta arrivati ai piani, hanno consegnato loro giochi, album da colorare e altri regali, oltre a tanti sorrisi in un momento di difficoltà legato alla degenza.

L’iniziativa è stata descritta dal quotidiano come un modo concreto per portare “un po’ di magia natalizia” e un momento di serenità a chi sta vivendo un periodo difficile a causa della malattia. Per la Polizia di Stato, il gesto rappresenta non solo un atto simbolico, ma una testimonianza di vicinanza alla comunità nel periodo delle feste.