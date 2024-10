Ieri, 6 giugno, si è svolta la cerimonia di consegna degli alamari ai 2.337 agenti in prova della Polizia di Stato del 225° corso di formazione.

Il momento più atteso è stato quello in cui, nel pomeriggio, i primi classificati nelle graduatorie finali delle singole Scuole interessate dal Corso, sono stati ricevuti dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, il quale, alla presenza del Direttore dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato Tiziana Terribile, ha personalmente conferito gli alamari ai giovani neo assunti.

Analoga cerimonia si è svolta nelle 11 scuole della Polizia di Stato che dallo scorso mese di dicembre ospitano il corso, ovvero le Scuole Allievi Agenti di Alessandria, Campobasso, Caserta, Peschiera del Garda, Piacenza, Trieste e Vibo Valentia, l’Istituto per Ispettori di Nettuno, la Scuola Polizia giudiziaria, amministrativa e investigativa di Brescia, la Scuola per il Controllo del Territorio di Pescara e il Centro di Addestramento e Istruzione Professionale (C.A.I.P.) di Abbasanta.

Con il passaggio dallo status di Allievi Agenti a quello di Agenti in Prova, da oggi i poliziotti potranno essere impegnati in servizi operativi e di fatto lo saranno non appena raggiungeranno, dopo l’imminente giuramento, i reparti di assegnazione dislocati in tutta Italia.

Ad Abbasanta la cerimonia di consegna degli alamari si è svolta nell’Aula Magna del C.A.I.P., dove gli allievi del 225° corso, ora agenti in prova, hanno ricevuto gli alamari.

La consegna delle mostreggiature caratterizzate da uno sfondo cremisi con due fiamme color oro e le lettere R I, iniziali di “Repubblica Italiana”, rappresentano simbolicamente il passaggio nella qualifica e l’inizio del loro percorso professionale, che sarà suggellato il 19 giugno prossimo con la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica, che si terrà all'interno del C.A.I.P. per i 93 neo agenti che hanno lì frequentato il corso di formazione.

Il migliore allievo d'Italia, per i risultati conseguiti sia dal punto di vista teorico che pratico, è stato il neo agente Santo PLUTINO, frequentatore del corso presso il Centro di Addestramento e Istruzione Professionale di Abbasanta.