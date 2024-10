In Italia

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “ Concorsi ed esami”del 29 gennaio 2016, è stato pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 559 Allievi Agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell'articolo 2199 del D.Lgs. Legge 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale che, se in servizio, abbiano svolto, alla data della scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno.