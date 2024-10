Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” del 26 maggio 2017, è stato pubblicato il bando del concorso per il reclutamento di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato così articolato:

a) 893 posti, per esame, aperto ai cittadini italiani, purché in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato;

b) 179 posti, per esame e titoli, per coloro che sono in servizio , da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, purché in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato;

c) 76 posti, per esame e titoli, per i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo , al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4) , in servizio o in congedo , purché in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato.

Nell’ambito del concorso a 893 posti, sono riservati n.2 posti a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) riferito ad un livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando i requisiti previsti per l’assunzione nella Polizia di Stato.

Si precisa che i volontari delle FF.AA. possono partecipare solo ad una delle tipologie di concorso sopra elencate.

Ai sensi dell’art.8 del decreto legge 21 settembre 1987, n.387, convertito in legge 20 novembre 1987, n.472, a coloro che hanno conseguito diploma di maturità presso il Centro Studi di Fermo sono riservati, fermi restando i requisiti per l’assunzione nella Polizia di Stato:

-n.45 posti per il concorso di cui alla lettera a);

-n.9 posti per il concorso di cui alla successiva lettera b);

-n.3 posti per il concorso di cui alla lettera c).

Le domande di partecipazione al concorso andranno presentate dai candidati utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito https://concorsips.interno.it, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il termine di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed Esami”, e cioè entro il 26 giugno 2017 .

Per maggiori informazioni:

Orari di apertura Ufficio Concorsi Questura Cagliari:

Lunedì - Venerdì dalle 09:00 / 13:00

Telefono: 070/60271 - 070/6027466