Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale "Concorsi ed Esami" del 22 dicembre 2015 è stato pubblicato il concorso pubblico, per esami, per il conferimento di trecentoventi posti di Allievo Vice Ispettore della Polizia di Stato.

Dei suddetti 320 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti (visibili sul sito www.poliziadistato.it nell’area “concorsi\area operativa\ispettori”:

a) 20 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

b) 53 sono riservati agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite d’età;

c) 6 sono riservati, ai sensi dell’articolo 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di complemento che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale, nonché agli Ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo ai quali si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;

d) 5 sono riservati ai diplomati in possesso del titolo di studio richiesto, ospitati presso il Centro Studi della Polizia di Stato di Fermo;

e) 2 sono riservati, ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dalle ore 00.00 del 23 dicembre 2015 alle ore 23.59 del 21 gennaio 2016 utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul sito https://concorsips.interno.it .

Orari di apertura Ufficio Concorsi Questura Cagliari:

Lunedì - Venerdi dalle 09:00 / 13:00

Telefono: 070/60271 - 070/6027466