La premier italiana Giorgia Meloni è tra le persone più influenti d'Europa. A decretarlo è Politico Europe con l’annuale classifica “The class of 2024”.

La presidente del Consiglio ottiene il primo posto nella categoria 'Doers', i leader più fattivi e concreti nella messa in campo delle loro politiche. Meloni viene descritta come “camaleonte”, capace di sfidare “le aspettative” e di sorprendere nella sua politica nei confronti della Russia.

“Il prossimo anno elettorale sarà cruciale per Meloni, che è anche presidente dei Conservatori e Riformisti europei”, sottolinea la testata, osservando come non sia “un segreto che il Partito popolare europeo di centrodestra abbia corteggiato la leader italiana, forse con un occhio a un'alleanza post-elettorale che potrebbe ridisegnare il panorama politico europeo”.

La classifica ha assegnato lo scettro di persona più influente in Europa a Donald Tusk, che ha appena vinto le elezioni in Polonia, identificato come “il vento del cambiamento”.

Nella stessa categoria di Meloni, invece, al secondo posto c'è la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e al terzo il presidente francese Emmanuel Macron.

“Il riconoscimento di 'Politico' del ruolo e dell'influenza del Presidente Meloni è certamente importante e prestigioso ma non costituisce certamente una sorpresa quanto piuttosto una conferma di quanto è già evidente da tempo”, ha commentato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto. “In poco più di un anno il presidente Meloni ha saputo dare prova di straordinaria capacità sia nel governare l'Italia che in politica estera, restituendogli un ruolo da protagonista. Fa piacere” conclude il Ministro Fitto “che la stampa internazionale riconosca e sottolinei questa circostanza”.

Di tutt’altro tenore il commento di uno dei rappresentanti di opposizione, Matteo Renzi. “Ieri tutti hanno rilanciato questo pezzo di Politico che dice che Meloni è la leader più influente in Europa ma le motivazioni per cui la Meloni è apprezzata da Politico è perchè si sta rimangiando tutto” ha detto il leader di Italia Viva a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.