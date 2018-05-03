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Previsioni sull'Italia per domani, venerdì 4 maggio
NORD:
- CIELO IN GENERE MOLTO NUVOLOSO O COPERTO PER NUBI MEDIO-ALTE
STRATIFORMI MA CON NUVOLOSITA' PIU' COMPATTA SU TRIVENETO, LOMBARDIA
MERIDIONALE, EMILIA-ROMAGNA E BASSO PIEMONTE CON PIOGGE E TEMPORALI
DA SPARSI A DIFFUSI;
ATTESI PIU' ISOLATI I FENOMENI SUL RESTO DEL SETTENTRIONE.
CENTRO E SARDEGNA:
- NUBI COMPATTE SULL'ISOLA CON PIOGGE E TEMPORALI CHE RISULTERANNO
ANCORA DIFFUSI E LOCALMENTE DI FORTE INTENSITA';
- PIOGGE E TEMPORALI ANCHE SU GRAN PARTE DELLE REGIONI PENINSULARI,
AD ECCEZIONE DI TOSCANA ED UMBRIA DOVE I FENOMENI RISULTERANNO
ISOLATI, MA CON TENDENZA A MIGLIORAMENTO DALLA SERA.
SUD E SICILIA:
- CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO CON PRECIPITAZIONI DA SPARSE A
DIFFUSE AD ECCEZIONE DELLA SICILIA DOVE RISULTERANNO PIU' ISOLATE;
MIGLIORA OVUNQUE DALLA SERA.
TEMPERATURE:
- MINIME IN AUMENTO AL NORD E SULLA TOSCANA, IN DIMINUZIONE SU
VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LAZIO E CAMPANIA E PER LO PIU'
STAZIONARIE ALTROVE;
- MASSIME IN DISCESA SU LOMBARDIA, TRIVENETO E LOCALMENTE SU LAZIO,
CAMPANIA, PUGLIA E CALABRIA SETTENTRIONALE;
IN GENERALE AUMENTO ALTROVE.
VENTI:
- DEBOLI ORIENTALI AL NORD MA CON DECISI RINFORZI DA NORDEST SULLA
LIGURIA, SPECIE DI PONENTE;
- MODERATI DAI QUADRANTI ORIENTALI AL CENTRO PENINSULARE CON
INTERESSAMENTO DELLA SARDEGNA SETTENTRIONALE;
- MODERATI MERIDIONALI AL SUD CON ULTERIORI RINFORZI SULLA SICILIA
OCCIDENTALE;
- MODERATI NORDOCCIDENTALI SULLA SARDEGNA PIU' AD OVEST TENDENTI AD
ASSUMERE PROVENIENZA SUDOCCIDENTALE SULLA PARTE MERIDIONALE
DELL'ISOLA.
MARI:
- AGITATI MARE E CANALE DI SARDEGNA, STRETTO DI SICILIA SETTORE NORD
E TIRRENO MERIDIONALE;
- MOLTO MOSSI I RESTANTI MARI.
Il tempo previsto in Sardegna per domani mattina
Il tempo previsto per domani pomeriggio
Il tempo previsto per domani sera
Il tempo previsto per domani notte