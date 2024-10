Gabriel Falloni, il 36enne originario di Sorso arrestato per l'omicidio di Elena Raluca Serban, ha subito un pestaggio in carcere ad Aosta, dove è detenuto.

L’uomo, reo confesso, è stato malmenato da un gruppo di detenuti nella sezione comune. Secondo quanto trapelato, non avrebbe riportato ferite gravi e, conclusi gli esami e le visite in ospedale, è stato riaccompagnato nella casa circondariale di Brissogne.

L'episodio risale a mercoledì. Falloni è in carcere dal 21 aprile con l’accusa di aver assassinato la 32enne di origine romena, trovata senza vita in un alloggio, uccisa da una profonda ferita al collo.

Falloni, che inizialmente si trovava in isolamento, come da prassi per i detenuti accusati di crimini contro le donne. Sarebbe stato lui stesso a chiedere di essere trasferito nella sezione comune, dove dopo alcuni giorni gli altri detenuti lo hanno aggredito con calci e pugni infierendo anche quando questi era ormai a terra e venendo interrotti dagli agenti della polizia penitenziaria. Ora il 36enne sardo è nuovamente in isolamento.