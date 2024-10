"Nel palazzo dell'ufficio postale ci sono stati due morti, padre e figlio. Poveretti...". E' la testimonianza di Francesco Federiconi, direttore dell'ufficio postale di Pianello di Ostra, nell'entroterra di Senigallia devastato dal maltempo.

"E' stato peggio dell'ultima volta - dice - Il ponte ha fatto da tappo e l'acqua si è alzata velocemente, entrando nelle case fino quasi al soffitto. Ora è tutto malta, le auto portate anche a 4-500 metri di distanza, ribaltate sulla carreggiata".

"Ho appena ricevuto le chiamate del capo dello Stato, Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Mario Draghi" Lo rende noto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. "Il presidente Mattarella ha espresso la solidarietà alla nostra comunità e gratitudine a tutti quanti stanno instancabilmente lavorando per i soccorsi - aggiunge -. Draghi ha espresso la sua vicinanza rassicurandomi sul supporto per ogni necessaria esigenza. Il dolore per quanto accaduto è profondo ma la comunità marchigiana è forte e saprà reagire. Il pensiero va alle persone scomparse e alle loro famiglie, a cui esprimo cordoglio e vicinanza".

Sono otto le vittime accertate in seguito all'ondata di maltempo che ha investito le Marche nella serata di ieri, quattro i dispersi. LEGGI LA NOTIZIA