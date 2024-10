Ha pestato un nido di vespe mentre passeggiava, gli insetti l'hanno aggredito e per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Dragutin Gelemanovic, 64 anni, come riporta Fanpage, è andato in shock anafilattico per una reazione allergica ed è morto.



L’accaduto a Bologna nel pomeriggio di ieri: l'alveare era ben nascosto sotto la terra e, appena calpestato, le vespe sono uscite fuori e hanno punto sia l’uomo che un'amica che era con lui.



Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi: il 64enne è andato in arresto cardiaco, e nonostante i soccorritori fossero arrivati immediatamente sul posto per rianimarlo, la vittima è deceduta quando era appena arrivata al pronto soccorso.



La donna che era con lui, come riporta Fanpage, si trova attualmente ricoverata: le sue condizioni, al momento, sono stabili e non destano preoccupazione.