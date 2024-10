Si è assentato per sei giorni da casa per questioni lavorative, lasciando da soli i suoi bambini che hanno meno di 14 anni in casa, “sorvegliati” dalle telecamere in remoto con cui il ‘genitore’ osservava i loro comportamenti.

Al suo ritorno in casa, scopre che non avevano svolto i compiti di scuola: così, ha deciso di dar loro una punizione, picchiandoli con una bacchetta in kegno e procurando loro lesioni guaribili in 20 giorni.

La drammatica vicenda è avvenuta nella Bassa Reggiana, protagonista un 40enne che è stato denunciato dai Carabinieri di Campagnola Emilia con le pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali gravi e abbandono di minori.

Fortunatamente lo squallido fatto di cronaca è emerso grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva sentito le urla dei piccoli e aveva immediatamente avvisato il 112. I bambini sono stati assegnati in una comunità protetta per minori.