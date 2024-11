Qualsiasi evento per risultare maggiormente d’impatto ha bisogno della giusta illuminazione. Quando poi quest’ultimo si volge in pieno periodo invernale, specie in prossimità del Natale, le luci possono dare agli allestimenti quel tocco magico in più.

Che si tratti di un matrimonio, un banchetto o una fiera cittadina, le luci professionali giuste possono trasformare qualsiasi location, regalando a tutti emozioni indimenticabili.

Vediamo allora quali sono le diverse tipologie d’illuminazione professionale e come utilizzarle al meglio per creare atmosfere magiche in occasione degli eventi invernali e natalizi.

Tipologie di luci professionali: quali scegliere

Proprio perché la luce gioca un ruolo essenziale nel trasmettere emozioni, ogni evento per essere messo in risalto e valorizzato ha bisogno di un tipo specifico di illuminazione. Per questo possiamo dire che per ogni tipologia di evento e ambiente esiste una soluzione luminosa ad hoc. Le categorie principali di luci professionali da considerare sono:

· Luci a stalattite, per creare effetti simili a cascate di ghiaccio, perfette per ambienti esterni;

· Catene di luci con lampadine a goccia, per ricreare atmosfere calde e accoglienti;

· Tende luminose, per coprire ampie superfici e trasformare muri e strutture verticali;

· Catene di lucine LED, per dettagli raffinati e giochi di luce soft;

· Catene di luci a sfera, per eventi dal tocco moderno;

· Catene di luci pendenti, per eventi dal fascino vintage e sofisticato.

Facciamo quindi brevemente il punto, per capire quale tipo di luce è più indicata per questo o quell’evento invernale in particolare.

Luci professionali per matrimoni

I matrimoni invernali sono occasioni perfette per creare atmosfere romantiche e fiabesche. Tra tutte le luci di Natale per esterno professionali, in questo caso le catene di luci con lampadine a goccia sono ideali per aggiungere calore e intimità, soprattutto nelle zone dedicate al banchetto.

Un modo per sfruttarle al meglio? Si potrebbero appendere sopra i tavoli, così da far sentire gli ospiti avvolti in un'atmosfera calda e familiare. Si potrebbero anche creare piccoli punti luce usando figure luminose a tema, lanterne o candele LED.

Se la cerimonia si svolge in un giardino o in uno spazio verde, poi, sarebbe un’idea sfruttare le luci a stalattite per ricreare l’effetto di una cascata che scende dagli alberi, evocando scenari fiabeschi. Anche le tende luminose potrebbero servire a rendere tutto ancora più avvolgente, soprattutto se posizionate in punti strategici.

Luci professionali per le piazze cittadine ed eventi

Il periodo natalizio è il momento dell’anno in cui le decorazioni invadono anche le piazze cittadine, i cui protagonisti sono spesso gli alberi di Natale. Anche in questi casi l’illuminazione professionale può rendere lo spazio incantevole.

Le luci a stalattite sono quelle che meglio si prestano a decorare le vie e le facciate degli edifici, in particolar modo se scelte nella versione con giochi di luce.

A essere protagonisti delle piazze cittadine, tuttavia, sono per lo più le fiere, le sagre e i mercatini natalizi, tutte occasioni perfette da allestire usando l’illuminazione.

Durante le sagre e i mercatini natalizi, in particolare, lo spirito della festa deve essere palpabile. In questo possono aiutare le catene di luci attorno alle strutture dei gazebo e degli stand, oppure tende luminose posizionate per delimitare lo spazio dedicato all’evento.

Per fiere e mercatini di grandi dimensioni, invece, potrebbe essere un’idea ricreare l’effetto cielo stellato. Questa disposizione rende l’ambiente più avvolgente e speciale, ed è perfetta soprattutto per eventi serali nelle aree in cui la gente si raduna, come vicino ai banchetti del cibo.

Luci professionali per eventi in cantina e B&B

Anche attività come B&B e cantine potrebbero sfruttare il periodo invernale e natalizio per ricreare un’atmosfera magica e avvolgente per i propri ospiti.

In questa circostanza, le catene di luci a sfera sono ideali per illuminare gli spazi rustici, donando un tocco sofisticato che si integra con l’ambiente. Si potrebbero disporre all’ingresso, per creare un sentiero luminoso che accompagni gli ospiti all’entrata. O ancora, si potrebbero appendere sopra le aree degustazione per creare una luce d’accento che mette in risalto i dettagli del tavolo, i calici e le bottiglie.

Da non dimenticare anche le luci a stalattite, un tipo di illuminazione che più di altre ricorda l’inverno e la magia della neve che cade. Non a caso, sono perfette da applicare soprattutto sotto le grondaie o nei balconi.