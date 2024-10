La spesa media complessiva pro capite prevista per le vacanze estive di quest'anno è pari a 1.190 euro , il 10% in più rispetto alla scorsa estate (1.090 euro). Il 31% - quasi un terzo - delle famiglie ha previsto un budget di spesa per le vacanze estive più elevato rispetto al 2023, mentre il 18% sarà inferiore soprattutto per l'aumento delle spese familiari o a causa di altre spese da sostenere nei prossimi mesi. mesi. C'è poi un 42% che prevede di spendere come la scorsa estate e un 9% che non ha ancora definito il budget di spesa.

I dati emergono dal focus sulle vacanze estive dell'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. Tra giugno e settembre comunque più della metà degli italiani farà vacanze sia brevi che lunghe (il 51% contro il 49% dello stesso periodo del 2023), il 34% farà solo vacanze brevi o solo vacanze lunghe, mentre il 16% non andrà in vacanza (quota in diminuzione rispetto al 23% della scorsa estate). Tra i motivi della non vacanza , al primo posto, per quasi 1 italiano su 3, la mancanza di disponibilità economica, seguita dalla necessità di risparmiare (23%), ma c'è anche chi deve rimanere a casa per accogliere persone non autosufficienti (14%).

Per chi, invece, andrà in vacanza nel periodo estivo, tra le principali attività a cui si dedicherà spicca il riposo al primo posto, seguito da altre motivazioni come vedere posti nuovi, stare con i propri cari, gustare prodotti tipici, immergersi nella natura o , comunque, stare all'aperto. Rimane fondamentale la scelta del compagno (o dei compagni) di viaggio che, per oltre la metà degli italiani, risulta essere il proprio partner, e questo vale sia per le vacanze brevi - ovvero i soggiorni di 1-2 notti e i viaggi da 3 a 5 notti - che per quelle più lunghe con almeno 6 notti. Gli amici risultano essere, invece, i compagni di viaggio ideali, in particolare per soggiorni di 1-2 notti.

Foto: travel365.it