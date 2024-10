È terminata oggi l'ispezione dell'Ufficio scolastico regionale, attraverso cui è stato verificato che la Preside del Liceo Montale di Roma Sabrina Quaresima non ha violato in nessun modo il codice disciplinare e quindi non verrà avviato nessun provvedimento nei suoi confronti.

La dirigente scolastica era finita al centro di polemiche per una presunta relazione con uno studente di 19 anni.