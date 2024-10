Indecisi se fare il vaccino? L’ex direttore esecutivo dell'Ema e ora consulente del commissario per l'emergenza coronavirus, Guido Rasi, lancia la sua proposta: vietare voli aerei, concerti, partite di calcio, ma anche i ristoranti a chi non è vaccinato.

“Questo è il momento in cui fare una campagna anche sui social”, ha detto il professore - in un'intervista su Il Sole 24 Ore, puntando alla “fascia dei 30enni che è quella meno convinta a vaccinarsi e quella più a rischio contagio per la importante vita sociale che fa. Con i no vax penso invece ci sia poco da fare” senza escludere la via dell'obbligo da valutare in avanti.

Per Rasi “serve un incentivo soprattutto per la fascia d'età più giovane”. “Userei in modo più perentorio il Green pass, senza il quale precluderei alcune cose: dai voli aerei ad alcune attività ludiche come i concerti o le partite di calcio, ma anche i ristoranti”.

“Per metà luglio – ha continuato - chi vuole potrà avere il vaccino e quindi magari si potrebbero consentire grandi tavolate solo a chi è vaccinato. Poi ci sono anche i 3 milioni di over 60 che ancora non si sono vaccinati. Lì secondo me c'è una quota che ha difficoltà logistiche. E queste vanno risolte innanzitutto grazie al medico di famiglia oppure ricorrendo al farmacista più vicino, o in extremis ricorrendo alla struttura commissariale che so che è pronta a fare la sua parte per le situazioni più difficili”.

Per quanto riguarda i giovanissimi, il consulente ha affermato: “Ci sono molti dubbi tra i genitori per vaccinare i figli minori. Dai test si è visto che i vaccini sono sicuri anche nella fascia dai 12 ai 16 anni e quindi non ci devono essere esitazioni anche in vista della riapertura delle scuole”. “Sono convinto che ci giochiamo tutto nella fascia dei 20-30 anni che è quella che ha più vita sociale e dove si trasmette di più il virus. Senza un 70-80% di adulti vaccinati - ricorda - c'è il rischio che il virus continui a circolare con l'incognita dell'arrivo di nuove varianti che possono sempre minare l'efficacia dei vaccini”, ha concluso.