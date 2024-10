Un pensionato di 70 anni, Angelo Sfuggiti, ex titolare di una pizzeria, ha strangolato la moglie 66enne Rita Talamelli, per poi ingerire dei barbiturici, nella casa di famiglia a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino. A fare la terribile scoperta uno dei figli della coppia, preoccupato perché il padre non rispondeva alle telefonate.

Dalle prime ricostruzioni pare che la donna avesse problemi di salute, di tipo psichiatrico. L'uomo l’avrebbe strangolata a mani nude, forse durate una lite. Poi l’ha vegliata per ore, sotto shock o intontito dai farmaci che aveva ingerito per farla finita, ma non è in gravi condizioni: ora è ricoverato all'ospedale Santa Croce.

Il 70enne si trova in stato di arresto, accusato di omicidio volontario, ed è piantonato dalle forze dell'ordine in ospedale. Il corpo della donna è ora a disposizione della magistratura.