Un pensionato 70enne originario di Sant’Antioco, Antioco Tardini, ha aggredito la moglie colpendola con una roncola nel centro di Trecate, in provincia di Novara.

Maria Teresa Garia, casalinga, 70 anni, aveva deciso di incontrate il marito in piazza Umberto per parlare degli ultimi dettagli della separazione, ma è stata suo malgrado vittima della violenta aggressione.

Colpita più volte, è stata soccorsa quando era in un lago di sangue. Da un primo esame dei medici è emerso che i tagli, fortunatamente, non sono andati in profondità. La situazione è da tenere sotto controllo per una ferita al capo, ma la settantenne non è in pericolo di vita. La prognosi resta comunque riservata.

Tardini, invece, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. I militari stanno cercando di capire se il pensionato si sia presentato all'appuntamento già con la roncola in mano per valutare l'eventuale premeditazione. La coppia ha tre figli, tutti residenti a Trecate.