Dino Lambrugo oramai vedevo, dopo una vita da artigiano in Brianza, viveva solo nella sua casa di Paina di Giussano, in provincia di Monza, e nel tempo aveva accumulato un debito di 20mila euro con il proprietario della casa,tanto che quest’ultimo ha deciso di chiedere lo sfratto.

Arrivati l’ufficiale giudiziario e il fabbro che avrebbe dovuto cambiare la serratura della casa, Dino Lambrugo con la scusa di spostare l’auto, è sceso nel garage e si è impiccato alla serranda basculante con un grosso straccio.

Il fabbro non vedendolo tornare è andato a cercarlo,e lo ha trovato in quello stato. Subito ha chiamato i soccorsi, e nel frattempo ha cercato lui stesso di rianimare il pensionato, in diretta telefonica con i sanitari del 118. Poi trasportato in ambulanza all’ospedale, in condizioni disperate, Lambrugo si è spento ieri mattina nel reparto di Neuro Rianimazione in seguito alle lesioni riportate.

I Carabinieri giunti sul luogo della tragedia, hanno ricostruito i fatti. I tre figli dell’uomo avevano cercato di stragli vicino, e nelle ultime settimane avevano anche cercato di farsi accordare un mutuo per ripagare il debito, di cui non sapevano l’entità, e non erano neanche a conoscenza della data dello sfratto.

Forse Lambrugo spinto dalla vergogna aveva deciso di non informare i figli, e distrutto da quello che le stava succedendo, ha deciso di togliersi la vita.