“La legge di Stabilità 2015 ha finalmente previsto lo sblocco dei contratti delle Forze di polizia sospesi per tre anni (2011-2014) dal Governo Berlusconi con il DL 78/2010. Dal momento, però, che questo sblocco non ha effetti retroattivi, i circa 4000 addetti delle Forze di polizia oggi in pensione non possono beneficiare della norma in Stabilità, a differenza degli addetti ancora in servizio, nelle cui buste paga vengono riconosciuti gli adeguamenti e le indennità accessorie maturati nei tre anni di sospensione”.

Lo dichiara il deputato dei Riformatori, Pierpaolo Vargiu annunciando un’interrogazione ai ministri dell’Economia, della Pubblica Amministrazione e dell’Interno.

“Questa situazione – conclude Vargiu – penalizza i pensionati delle Forze dell’ordine, ai quali dovrebbe essere riconosciuto lo stesso trattamento dei loro colleghi ancora in servizio attraverso il ricalcolo dell’assegno di pensione mensile e del TFR liquidato in base ai diritti maturati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014. Spero che il Governo possa al più presto correggere questa distorsione, ad esempio prevedendo la retroattività della norma”.

Foto copertina tratta da sole24ore.com