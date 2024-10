In provincia di Lecce, a Surano, i Carabinieri nel corso di un blitz, hanno apposto i sigilli ad un negozio di cittadini cinesi, mettendo diverse sanzioni e sequestrando decine di capi di abbigliamento non a norma provenienti dalla Cina.

I gestori avrebbero messo in vendita capi che violavano le normative europee, utilizzando pellami e pellicce di animali come il procione, la lince e il coyote provenienti da allevamenti che maltrattano e uccidono barbaramente gli animali. Inoltre molti capi non riportavano l’etichetta obbligatoria di riconoscimento della specie animale impiegata per le pellicce.