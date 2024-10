Sono 31.758 i nuovi contagi da coronavirus nel Paese, 297 i decessi. Dall’inizio dell’epidemia, si contano 679.430 casi e 38.618 vittime. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 351.386 (+25.600, +7,9%; ieri +26.595).

I tamponi sono stati 215.886, 801 in più rispetto a ieri (215.085). Mentre il tasso di positività è intorno al 15% (precisamente 14,7%). I pazienti ricoverati con sintomi sono 17.966 (+972, +5,7%; ieri +1.030), mentre quelli in terapia intensiva sono 1.843 (+97, +5,6%; ieri +95).

Per la prima volta nessuna regione registra zero vittime. Lombardia la Regione con il maggior numero di vittime (+73), seguono Piemonte (+28), Liguria (+25), Toscana (+25) e Lazio (+22). Si tratta del quinto record di contagi consecutivo, da quando il 27 ottobre i casi giornalieri sono stati quasi 22 mila. Da allora sono sempre aumentati nei giorni successivi.

Visti i numeri il Cts è stato convocato d'urgenza. Domani si terrà un vertice fra il premier Conte e i capidelegazione. Potrebbe essere varato un nuovo Dpcm. Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha detto: "Non si esclude la possibilità di una, due o tre settimane di stop in alcuni territori. L'indice Rt non è uguale dappertutto".