Per quasi due anni, da gennaio 2022 agli inizi di novembre 2023, una giovane è stata vittima di violenza e ripresa su video. Tre giovani appena maggiorenni sono stati arrestati in seguito a indagini condotte dalla Polizia e dalla Procura dei minorenni di Reggio Calabria, poiché all'epoca dei fatti erano minori. Sono accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di una ragazza minorenne coinvolta in episodi di violenza a Seminara. Le violenze si sono interrotte nel novembre 2023 con l'operazione "Masnada", che ha portato all'arresto di tre affiliati alla 'ndrangheta per violenza sessuale di gruppo su due minorenni, di cui una subì ripetute violenze. Ulteriori arresti sono stati effettuati successivamente, grazie al ritrovamento di video delle violenze.

Le indagini hanno rivelato che le vittime non avevano denunciato le violenze per paura, alimentata dai legami criminali degli aggressori. La scoperta delle violenze ha portato alcuni parenti a cercare di nascondere la verità. Gli ultimi arresti sono avvenuti grazie ai video ritrovati nei cellulari di alcuni indagati, che hanno permesso agli investigatori di individuare altri complici. I tre giovani arrestati recentemente sono stati ritenuti responsabili di aver agito senza scrupoli, concentrati unicamente sulla soddisfazione dei loro istinti sessuali più bassi. Nei video delle violenze, si possono udire frasi sprezzanti rivolte alla giovane vittima, mostrando la loro totale mancanza di empatia e rispetto.